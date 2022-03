Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit Heimatfilm und Romantik-Komödie

Julia Roberts (l.) und Jennifer Aniston spielen in dem Film rund um den Muttertag mit. Foto: dpa, skm

Hückeswagen Am ersten Sonntag im April wird das Kultur-Haus Zach wieder zum Hückeswagener Kino – um 15 Uhr wird ein deutscher Heimatfilm von 1954 mit Waltraud Haas in der Hauptrolle gezeigt, um 18 Uhr folgt eine US-amerikanische Romantik-Komödie von Garry Marshall aus dem Jahr 2016.

In dem Filmklassiker von Wolfgang Liebeneiner geht es um einen jungen Müllergesellen, der sich in die schöne Tochter eines reichen Gastwirts verliebt hat. Der ist jedoch nicht sonderlich darüber erfreut, hat er sich doch für seine Tochter einen anderen Mann vorgestellt. Gleichzeitig verliebt sich aber auch die Tochter des Organisten in den jungen Müllergesellen, so dass die Wirtstochter eifersüchtig wird. Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste auch eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, die beide im Eintrittspreis inbegriffen sind. Karten für den Kino-Nachmittag zum Preis von Euro gibt‘s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de, an der Kinokasse kosten sie acht Euro.

Die anschließende Romantik-Komödie, in der unter anderem Jennifer Aniston und Julia Roberts mitspielen, erzählt verschiedene Situationen unterschiedlicher Frauen rund um den Muttertag. So erfährt eine alleinerziehende Frau, dass ihr Ex-Mann eine weitaus jüngere Frau heiraten möchte, so dass sich sogar ihre Kinder darüber lustig machen. Zwei andere Frauen haben ihren Eltern bisher einige Details aus ihrem Leben verheimlicht, doch durch einen spontanen Besuch der Eltern kommen sie in Erklärungsnot. Zudem wird die Geschichte einer erfolgreichen TV-Moderatorin dargestellt, die für sich entschieden hat, keine Liebe mehr einzugehen und dafür lieber magische Steine verkauft. Trotz der unterschiedlichen Situationen haben alle was Gemeinsames: Sie alle müssen sich auf neue Wege einlassen, um ihr Leben wieder neu ordnen zu können.

Wie im „echten“ Kino gibt es auch am Kiosk des Kultur-Hauses Zac verschiedene Süßwaren und Getränke, so dass die Besucher das Kinoerlebnis so richtig genießen können. Karten für den Film um 18 Uhr zum Preis von zwei Euro gibt‘s nur online unter www.kultur-haus-zach.de oder an der Kinokasse.

Für den Kinobesuch gilt die 2G-plus-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen.

(büba)