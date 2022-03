Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Trucker fährt gegen Baum und flüchtet

Mönchengladbach Beim Zusammenstoß wurde der Baum entwurzelt, fiel um und beschädigte dabei einen Zaun. Der Fahrer stieg nach dem Unfall wieder in den Lkw und fuhr davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen einen Unfall an der Heerstraße beobachtet haben. Laut Polizeimeldung beschädigte der Fahrer eines weißen Lastwagens einen Baum sowie den Zaun einer Kleingartenanlage und beging anschließend Fahrerflucht.

Nach Zeugenangaben fuhrt der Trucker am Montag, 28. März, gegen 6.30 Uhr die Heerstraße in Odenkirche-Mitte bergauf und bog anschließend nach links in Richtung Clemens-August-Straße ab. Gegen 06.40 Uhr fuhr der Mann die gleiche Route mit dem Lkw zurück.