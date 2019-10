Grüne scheitern mit Antrag : Debatte um Pläne für den Flughafen

Die Kritik: Zu viele Entscheidungen würden bei Gesellschaften wie der EWMG getroffen. Das gelte zum Beispiel für die Kündigung des Trabrennbahn-Pachtvertrags und auch bei der Planung des neuen zentralen Busbahnhofs in Gladbach.

Zu einer langen Debatte führten in der Ratssitzung am gestrigen Mittwoch ein Antrag der Grünen, die Kündigung des Pachtvertrags für die Trabrennbahn seitens der städtischen Tochtergesellschaft EWMG zurückzunehmen. Dabei ging es dann nicht mehr um den Vorgang an sich, sondern auch grundsätzlich um die Haltung zu einer Weiterentwicklung des Mönchengladbacher Airports. Die EWMG hat dem Verein zur Förderung des Rheinischen Trabrennsports den Pachtvertrags für die Trabrennbahn gekündigt, weil das Gelände unter anderem für eine Weiterentwicklung des Flughafens genutzt werden soll. Mit dieser Entscheidung hätte der Rat befasst werden müsste, finden die Grünen. „Es stört viele Menschen, auch in der CDU, dass immer mehr Entscheidungen in den Kosmos der Beteiligungsgesellschaften verlagert werden“, wetterte Fraktionschef Karl Sasserath.