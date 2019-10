Elisabeth Krankenhaus : Paint-Fest macht Krankenhäuser zu Mal-Ateliers

Scott Feight, der Sohn der Foundation-Gründers, ermunterte auch Manuela Caspers (links) und Ylbere Krasniqi (rechts) zum Malen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Rheydt Die Foundation Hospital Art ermuntert Patienten in Kliniken auf der ganzen Welt zum Malen. Jetzt war sie im Elisabeth Krankenhaus zu Gast.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Schon vom Treppenhaus aus hört der Besucher des Elisabeth-Krankenhauses Lachen und anregte Unterhaltungen. Die Station fünf beherbergt die Patientinnen des Brustzentrums. Einige von ihnen warten in einer geräumigen, vom hellen Tageslicht beleuchteten Nische. Auf einem Tisch liegen Leinwände, Farbtuben und Pinsel. Die Leinwände sind vorbereitet: Konturen sind aufgemalt und kleine Farbpunkte zeigen, welche Flächen in welchem Farbton gemalt werden. Ein „Paint-Fest“ wird gefeiert.

„An diesem Nachmittag denken wir nur ans Malen. Es gibt doch mehr als die Krankheit“, sagt Susanna Frieben, die Mit-Initiatorin des Malfestes. Sie hat selbst erlebt, wie eine schwierige Diagnose ihr Leben beeinflusst hat. Im Krankenhaus ließ sie sich nicht unterkriegen, schloss Freundschaften und rief die „Chemogruppe Eichhörnchen“ ins Leben. Vor allem aber fühlte sie sich vom Pflege- und ärztlichen Personal gut betreut. „Wenn wir Gutes erfahren haben, mein Mann und ich, dann geben wir auch gerne etwas zurück“, erklärt sie. Durch Kontakte ihres Mannes Markus Frieben ist es gelungen, die Stiftung „Foundation for Hospital Art“ für das Malfest auf Station 5 zu gewinnen.

Manuela Caspers hat zwar als Kind und Jugendliche gerne gemalt, aber das ist lange her. Dennoch: „Die Aktion ist richtig schön“, findet sie. „Das Malen beruhigt mich total. Man kann nicht viel falsch machen.“ Auch Carmen Gather hat mit Malen nicht viel zu tun. „Ich male sonst nie. Aber hier tut es mir so gut“, sagt sie. Nicht nur Patientinnen sitzen am Tisch und erwecken mit ihrem Pinsel Kakadus, Bananenstauden und blauen Himmel zum Leben. „Das ist die schönste Pause in diesem Jahr für mich“, schwärmt Bashar Youssef, Chefarzt des Brustzentrums, während er exakt die Flächen zwischen den Konturen ausfüllt. „Die Menschen kommen zusammen, es wird geredet und gemalt. Und am Ende bleiben die Bilder auf der Station wie Fingerabdrücke derer, die mitgemacht haben.“

Hinter der Malaktion steht die „Foundation for Hospital Art“. Der Sohn des Gründers der Stiftung, Scott Feight, ist mit dabei, hilft aus, erklärt, reicht Farbtuben an. Sein Vater John hat 1981 die Stiftung gegründet. Während eines freiwilligen Einsatzes in einem Krankenhaus wurde der Hobbymaler gefragt, was er am besten könne. Malen, lautete die Antwort. Und so begann er die Wände zu bemalen, bis ein Kind ihm auf die Schulter tippte und mit der Bitte „Ich möchte malen“ die Initiative zündete. In 6000 Krankenhäusern wurden seitdem Malfeste veranstaltet, unter anderem in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin.