Tischtennis : ASV steht vor Regionalliga-Dreierpack

Tischtennis Die Herren des ASV Süchteln müssen innerhalb von vier Tagen dreimal antreten. Der Spielplan ist für die Regionalligisten nicht zwingend einheitlich.

Doppelspieltage sind für den ASV Süchteln nicht außergewöhnlich. Insbesondere wenn weite Strecken zurückgelegt werden müssen, bieten sich zwei Spiele an einem Wochenende an. Jetzt stellt sich der Regionalligist einer besonderen Herausforderung. Drei Spiele in vier Tagen sind körperlich und mental nicht leicht zu bewältigen. Am Donnerstag ist ab 13 Uhr Spitzenreiter SVH Kassel zu Gast. Am Samstag (13 Uhr) empfängt der ASV den TTC RG Porz. Und Sonntag (14 Uhr) spielt Süchteln beim TTC Altena. „Wir wollen möglichst beide Heimspiele gewinnen“, sagt ASV-Kapitän Daniel Halcour. „Wenn wir in Altena einen Punkt holen, wären wir zufrieden.“ Das Team hat nach dem 9:5-Erfolg bei der TG Neuss Selbstvertrauen getankt.