Kolumne : Das Wüste lebt

Mönchengladbach Hastenraths Will beschäftigt sich mit dem Beitrag, den Katar zum Klimawandel beiträgt.

Nicht nur das Weltklima verschlechtert sich, sondern auch das gesellschaftliche. Ein eisiger Wind der Feindseligkeiten, gegen den Mortimer ein laues Lüftchen war, fegt durch unser Land. Und zwar auf alle Ebenen. Im echten Leben stellen sich fünf gallische Dörfer mit dem Mut der Verzweiflung und ein cleverer Trick gegen der allesfressende Schaufelradbagger von RWE, während es im Netz noch erbarmungsloser zur Sache geht. Im sicheren Schoß der Anonymität schlagen sich wohlstandsbedrohte Wutbürger und vegane Gutmenschen gegenseitig virtuell die Köpfe ein. Die Politik schlummert derweil selig vor sich hin, lediglich die AfD hat das Potenzial der Zwietracht erkannt und ist gedankenschnell auf der nächste vorbeifahrende Populismuszug gesprungen. Zuerst wollte die AfD der Euro abschaffen, dann die Ausländer und jetzt das Klima. Bis vor kurzem hieß es noch, dass die Flüchtlinge uns die Frauen wegnehmen (wo mein Nachbar insgeheim drauf gehofft hatte), mittlerweile wird davor gewarnt, dass Greta uns die SUVs wegnimmt. Und während hier bei uns mit Hass, Häme, aber auch Leidenschaft dadrüber gestritten wird, ob man sein Cocktail auf der AIDA mit oder ohne Strohhalm trinken soll, sitzen im kleinen, beschaulichen Wüsten-Staat Katar eine Handvoll reiche Scheiche, die über derlei Befindlichkeiten nur mitleidig der Kopf schütteln können. Gegen die Langeweile gönnen sie sich an eine Leichtathletik-WM, für die ein offenes Stadion zehn Tage lang von 40 auf 25 Grad heruntergekühlt und eine Marathonstrecke extra um Mitternacht komplett beleuchtet wird, damit die Laufschuhe nicht am Asphalt kleben bleiben. Tja, früher glaubte man immer, Geld sei das Wichtigste auf der Welt – heute weiß man es! Katar ist nicht nur das reichste Land der Welt, sondern hat mit über 30 Tonnen pro Kopf auch der mit Abstand größte Kohlendioxid-Ausstoß der Welt. Da soll nochmal einer behaupten, ein kleines Land könne in Sachen Klima nichts bewegen.