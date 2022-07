Kleingarten-Wettbewerb in Mönchengladbach : Welcher Kleingarten ist der schönste in Gladbach?

Mönchengladbach In dieser Woche findet der Kleingartenwettbewerb statt. Worauf die Jury bei der Wahl der Besten achtet und in welchen Kategorien es Preise zu gewinnen gibt.

Wer ist der Schönste? Diese Frage will am Sonntag die Jury des Kleingartenwettbewerbs Mönchengladbach für das Jahr 2022 beantworten. Um das herauszufinden, besuchen die Damen und Herren der Jury von Donnerstag bis Samstag insgesamt 35 Kleingartenanlagen. Dafür müssen die Frauen und Männer früh aufstehen: Schon um 7.25 Uhr startet ihre Tour am Donnerstag in der Kleingartenanlage „Am Stadtpark“. In einer ersten Runde am 25. Juni hatten sie schon 18 Anlagen im Süden der Stadt bewertet.