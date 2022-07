Sommerturnier des RFV Dülken-Viersen : Jessica Hammes und ihr Pferd „Finest Dream“ gewinnen Dressurprüfung

Reiten Reiterin Jessica Hammes und ihr Pferd „Finest Dream“ wachsen immer mehr zusammen – und das schlägt sich nun auch in Erfolgen nieder. Beim Sommerturnier des RFV Dülken-Viersen in der Schirick gewann das Duo die Dressurpferdeprüfung der Klasse M.

Hammes und ihr Pferd wachsen immer zusammen und bilden eine Einheit: „Das war mein erster M-Sieg mit ihm, nachdem ich in den vorherigen M-Prüfungen immer knapp an der Platzierung vorbei geritten bin“, sagt die 50-Jährige. Sie kaufte das Pferd zusammen mit ihrem Lebensgefährten Achim Beck und ihrem Vater Gerd Hammes vor drei Jahren. Finest Dream wird behutsam aufgebaut. In der ersten Saison ging sie mit ihm auf Reitpferdeprüfungen und war immer platziert. In der zweiten Saison ritt sie Dressurpferdeprüfungen der Klasse A mit zahlreichen Siegen heraus, stets mit Wertnoten über 8,0. In der dritten Saison ritt sie nicht so viele Turniere, aber siegte zuletzt in drei Prüfungen in Folge auf L-Basis. Sie steht mit Finest Dream im Stall von Matthias Gering am Grenzweg in Neersen und bekommt zwei bis dreimal vom erfolgreichen Springreiter (unter anderem goldenes Reitabzeichen) Unterricht. Unterstützt wird sie einmal wöchentlich von Paul Beck, dem Vater ihres Lebensgefährten, der wie Sohn Achim das goldene Dressur-Reitabzeichen hat und 1994 sogar Mannschafts-Europameister der Jungen Reiter war. „Traversalen und fliegende Wechsel werden mit Finest Dream geübt. Er ist im Training superwillig und trainingsbereit und hat für mich eine kleine Macke, er ist unheimlich sensibel und braucht viel Ruhe und keinen Stress“, erzählt Jessica Hammes. Sie freut sich mit ihm auf die erste Kandaren-M-Dressurprüfung am Wochenende auf dem Niershof. „Im nächsten Jahr will ich mit ihm meine erste Jung-Pferde-S-Dressur angehen, aber das ist bis dahin noch ein weiter Weg.“