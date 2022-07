Theater Mönchengladbach : Viele Abschiede zum Ende der Spielzeit

Joachim Henschke spielte zuletzt eine Solorolle in „Das letzte Band“. Jetzt verlässt er das Theater. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Ein endgültiges Lebewohl ist es bei einigen Theaterschauspielern, Sängern und Tänzern, an die sich das Publikum in den vergangenen Jahren gewöhnt hat, aber nicht.

(RP) Mit dem Ende einer Theatersaison sind meist auch Abschiede verbunden und das Publikum muss Ensemblemitgliedern Lebewohl sagen, die es manchmal seit mehreren Jahrzehnten kennt. Mit dem Ende der Saison 2021/22 beschreiten auch wieder einige Künstlerinnen und Künstler des Theaters Krefeld und Mönchengladbach neue Wege und brechen ihre Zelte am Niederrhein ab.

Aus dem Schauspielensemble verabschieden sich nach mehr als 25 Jahren Joachim Henschke und Philipp Sommer, der seit 2016 am Gemeinschaftstheater engagiert war. Beide Schauspieler kommen jedoch als Gäste in der nächsten Spielzeit zurück und spielen unter anderem in „Nathan der Weise“ (Henschke) und „Tschick“ (Sommer). Auch Schauspieldirektor Matthias Gehrt verlässt das Theater nach zwölf Jahren, wird aber weiterhin die Reihe „Außereuropäisches Theater“ kuratieren.