Auszeichnung im Rhein-Kreis : Heimische Züchter erfolgreich bei Fohlenschau in Willich

Heimische Züchter erfolgreich bei Fohlenschau in Willich

Rhein-Kreis Die „Fohlenschau Mittlerer Niederrhein 2022“ war für die heimischen Züchter ein voller Erfolg. Sie konnten ihre Tiere perfekt in Szene setzen.

Treffpunkt war die Reitanlage Hülsmann in Willich. Dort stellten sich Züchter und Tiere den kritischen Blicken der Jury des Rheinischen Pferdestammbuchs und des Hannoveraner-Verbands. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Pferdezuchtverein Rhein-Kreis Neuss , Rhein-Erft-Kreis, Mönchengladbach und Köln sowie von den Kreispferdezuchtvereinen Viersen-Krefeld und Mettmann. Die Siegerehrung nahm Landrat Hans-Jürgen Petrauschke vor. Mit dabei waren Dirk Fellmin vom Veterinäramt des Kreises, Heinz-Walter Pferdmenges, Vorsitzender des heimischen Pferdezuchtvereins, Christine Blank, Vorsitzende des erstmals beteiligten Kreispferdezuchtvereins Mettmann, Theo Lenzen von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen und Hermann-Josef Thoenes, Vorsitzender des Kreispferdezuchtvereins Viersen-Krefeld.

Die (Jung-) Züchter setzten ihre Tiere perfekt in Szene. So wurden zunächst insgesamt 19 Reitpferde-Stutfohlen und 13 Reitpferde-Hengstfohlen bewertet und anschließend registriert. Darüber hinaus sind 38 Kleinpferde-Fohlen unterschiedlicher Rassen durch den Schauring geführt worden. Dass die Qualität überdurchschnittlich gut war, ließ sich durch die Vergabe von elf Goldmedaillen erkennen. Davon wurden drei dieser Auszeichnungen an Züchter aus dem Verein für den Rhein-Kreis Neuss, den Rhein-Erft-Kreis sowie die Städte Mönchengladbach und Köln ausgehändigt. Evelyn Westerholt aus Meerbusch erreichte mit ihrem Warmblut-Hengstfohlen einen doppelten Erfolg. Es erhielt die Goldmedaille und wurde zum Siegerfohlen der gesamten Schau gekürt.