Einsatz in Mönchengladbach : Letzter Tag für Bundeswehrsoldaten im Impfzentrum im Nordpark

Mönchengladbach Vom 8. Dezember bis zu diesem Sonntag waren Soldaten aus Holzminden und Nörvenich im Einsatz. In der Stadt ist ihnen viel Dankbarkeit entgegengebracht worden.

250 Impfungen verabreichte Kinderarzt Jörg Hornivius am letzten Kinder-Impfsonntag mit der Bundeswehr. „Es war recht entspannt“, resümierte er. Deswegen schickte Oberstleutnant Roland Beeten die letzten Soldaten schon gegen 16 Uhr nach Hause. Ihr Einsatz im Impfzentrum im Nordpark endete am Sonntag vorerst, und zwar mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Einerseits sei es gut, dass ihre Hilfe durch das immer weiter ausgebaute Impfangebot der Stadt nicht mehr benötigt werde. Andererseits seien viele Menschen und vor allem Kinder trotz der hohen Zahlen in Gladbach noch nicht geimpft. „Zu unseren besten Zeiten haben wir an einem Sonntag 500 Kinder-Impfungen verabreicht. Die Zahl hat sich halbiert“, sagt Beeten.