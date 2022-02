Venn erkämpft Remis bei Türkiyemspor : Torhüter Corres erzielt Ausgleich in der Nachspielzeit

Torhüter Corres erzielt Ausgleich in der Nachspielzeit

Fussball-Kreisliga Rot-Weiß Venn holt ein spätes Remis bei Türkiyemspor, das dadurch von einem Aufstiegsplatz rutscht – und die Schuld für die Punktverluste vor allem beim Schiedsrichter sieht.

Es war das Duell zweier Mannschaften, die oben in der Tabelle mitspielen. Für Türkiyemspor hieß es zum Rückrundenstart, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Rot-Weiß Venn wollte wiederum auf Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen bleiben. In dieser Paarung trafen aber auch zwei verschiedene Spielweisen aufeinander. Auf der einen Seite die technisch versierte Mannschaft von Türkiyemspor, auf der anderen Seite ein Team, das kämpferisch und durch mannschaftliche Geschlossenheit überzeugt.

Die Gäste zeigten dabei von Beginn an ihr offensives Potenzial und verbuchten früh erste Torchancen. Venn überbrückte immer wieder mit schnellen Aktionen das Mittelfeld, doch vor dem Tor waren die Abschlüsse meist verbesserungswürdig.

In der 11. Minute ereignete sich dann eine Situation, die vor allem für die Schlussphase von Bedeutung sein sollte: Ein Spieler von Türkiyemspor wurde von hinten gefoult, doch der Schiedsrichter beließ es bei einer Ermahnung.

Der erste Treffer fiel in der 13. Minute: Marco Stenzel verwandelte einen Freistoß aus 22 Metern zentrale Position direkt, Torwart Olcay Türkoglu hatte keine Chance. Doch nur wenige Minuten später fiel bereits der Ausgleich durch Ali Salgin (19.). Nach einer halben Stunde gab es Elfmeter für Türkiyemspor, da Thomas Tümmers regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Sercan Salgin verwandelte zum 2:1, wobei Venns Torhüter Sebastian Corres den Ball fast noch pariert hätte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verhinderte Corres per Faustabwehr einen weiteren Treffer von Sercan Salgin.