Fussball-Kreisliga : Torwart Meisen beschert Hehn den Sieg

Fussball-Kreisliga Eine Glanzparade des Schlussmannes sichert den 2:1-Auswärtssieg der DJK Hehn gegen die Reserve des 1. FC Viersen. Der Trainer des Hausherren hadert im Anschluss vor allem mit der Leistung in der 1. Halbzeit.

Mit drei Punkten und einem 2:1-Sieg im Gepäck hat DJK Hehn am Wochenende die Auswärtsaufgabe bei der Reserve des 1. FC Viersen gemeistert. Mit gleichem Ergebnis hatte Hehn bereits daheim das Hinspiel im August des vergangenen Jahres gewonnen. Maßgeblichen Anteil am erneuten Erfolg hatte Torwart Marcel Meisen, der den Sieg dank einer Glanzparade im zweiten Durchgang festhielt. „Alle haben schon über ein Tor gejubelt. Den Kopfball hat unser Torwart überragend gehalten“, sagte Hehns Trainer Torsten Müller nach der Partie.

Es war die große Chance zum 2:2-Ausgleich: Ein langer Ball von Viersens Filip Horvat flog hoch in den Strafraum der Hehner, wo Daniel Martin de Leon (65.) den Ball per Kopf in die lange rechte Ecke beförderte. Doch Meisen war zur Stelle und verhinderte so den zweiten Viersener Treffer. „Das Ding war eigentlich schon drin“, sagte Viersens Trainer Manuel Moreira, der Hehns Schlussmann nach Spielende auch persönlich lobte.

Bereits früh hatte Tobias Frambach (7.) die Gäste aus Hehn mit 1:0 in Führung gebracht. Die Antwort der Hausherren ließ anschließend nicht lange auf sich warten: Ein Doppelpass zwischen Mustafa Sala und Tobias Hansen sorgte eine Viertelstunde später für den Ausgleichstreffer zum 1:1, als Hansen (22.) per Lupfer den Ball im Tor unterbringen konnte. Kurz vor der Halbzeitpause gab es dann die erneute Führung der Hehner. Beteiligt war Frambach, der Torschütze zum 1:0, der einen langen Ball aus der eigenen Hälfte per Kopf verlängerte und so Marc Schürings in den Lauf legte, der zum 2:1 in der 39. Minute verwandelte. Weitere Tore blieben im zweiten Durchgang anschließend aus.