Einsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr löscht Brand in Grundschule

Foto: Sascha Rixkens 12 Bilder Bilder vom Brand in der Grundschule Bettrath-Hoven-Damm

Mönchengladbach In der Grundschule Bettrath-Hoven-Damm ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Klassenraum wurde zerstört, weitere sind verraucht und verrußt. Der Unterricht am Montag fällt deshalb aus.

Nach einem Brand in der katholischen Grundschule Bettrath-Hoven-Damm ist die dortige Brückenschule am Montag nicht nutzbar. Weil ein Klassenraum durch den Brand komplett zerstört wurde und darüber hinaus weite Gebäudeteile verrußt sind, werde am Montag im Schulgebäude an der Von-Groote-Straße kein Unterricht stattfinden. Das teilte ein Stadtsprecher am Sonntag mit.

Die Eltern sollten noch am Sonntag von der Schulleitung informiert werden, die sich mit dem zuständigen Fachbereich Schule vor Ort über die Schäden informiert hat. Dazu werde auch eine Notbetreuung eingerichtet für Kinder, für die kurzfristig keine andere Betreuungsmöglichkeit organisiert werden könne. Davon sind rund 270 Schüler betroffen. Am Dienstag wird wieder Unterricht stattfinden, je nach Stand der Aufräum- und Reinigungsarbeiten in Präsenz oder Distanz.

Das Feuer war um kurz nach 16 Uhr in einem Klassenraum im ersten Obergeschoss entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte ein Schrank in dem Klassenraum. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Allerdings wurden andere Räume verrußt und verraucht. Auch zwei Stunden nach Einsatzbeginn drang noch Rauch aus dem Gebäude und den geöffneten Fenstern. Die Feuerwehr suchte in dem Gebäude noch nach weiteren Glutnestern und öffnete dazu auch die Zwischendecke in dem Gebäude.

Warum das Feuer in dem Klassenraum entstanden war, war am Sonntag noch nicht klar. Die Kriminalpolizei werde am Montag mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen, hieß es aus der Polizei-Leitstelle.