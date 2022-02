Kneipen in Mönchengladbach : Wie die Aktion „Bechern für Rheydt“ Gastronomen unterstützt

Mönchengladbach Die Initiative „Rheydt lebt!“ ruft im Februar freitags Kneipenfreunde zum Besuch der Gaststätten im Stadtteil auf. So ist die Aktion angelaufen.

„Weil wir aus Rheydt sind“, lautet Willi Birkers lapidare wie eindeutige Antwort auf die Frage: „Warum bechern Sie für Rheydt?“ Der 68-Jährige sitzt mit Freunden in der Passage an der Hauptstraße vor dem Café Futur und nippt an etwas, das aussieht wie Tee, sich aber als ein „Moscow Mule“ entpuppt.

„Bechern für Rheydt“: nein, nein, das ist keine direkte Aufforderung zum alkoholgeschwängerten Wochenende. Vielmehr der humorvolle Versuch, die Gastronomie in Rheydt zu stärken und damit den Stadtteil zu beleben. Die Initiative „Rheydt lebt!“ hat sich gemeinsam mit dem Gastronetz, dem Quartiersmanagement und dem Stadtteilkoordinator Marius Müller das „Bechern für Rheydt“ ausgedacht. So funktioniert es: an jedem Freitag im Februar können sich die kneipenwilligen Gäste ab 17 Uhr im Rheer Eck an der Odenkirchener Straße gegen Vorlage des Impfnachweises ein Teilnahme-Bändchen abholen. Dieses Bändchen, einmal um das Handgelenk gewickelt, erleichtert den Angestellten der teilnehmenden Betriebe die Einlasskontrolle und spart so Zeit. Die Gäste wiederum befreit es vom jeweiligen Vorzeigen von Impfnachweis und Personalausweis. An der Aktion beteiligen sich der Ratskeller, Blue Angel, Töff Töff, das Köpi, Janse Winand, das Irish Pub, das Café Kosmo und das Café Futur.