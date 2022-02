Bestellte Dosen komplett verimpft : Tausende holten sich in NRW ihre Corona-Impfung in Apotheken

Tausende holten sich in NRW ihre Corona-Impfung in Apotheken

Düsseldorf Seit Montag können sich die Menschen in NRW auch in Apotheken gegen das Coronavirus impfen lassen. Zahlreiche Impfwillige haben das bereits getan – auch wenn die Nachfrage nachlässt.

Wenige Tage nach dem Start der Corona-Impfungen in Apotheken haben sich bereits mehrere Tausend Menschen in Nordrhein-Westfalen die schützende Spritze dort abgeholt. „Die Apotheken in Nordrhein haben für den Start ihrer Impfkampagne in dieser Woche 2500 Impfdosen bestellt“, sagte der Vorsitzende des Apothekerverband Nordrhein Thomas Preis. „Diese werden bis zum Ende der Woche in den 200 an Rhein und Ruhr impfenden Apotheken verimpft sein.“