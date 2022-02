TV Lobberich : Nach Zwangspause am Wochenende doppelt erfolgreich

Nach fielen Spielabsagen kehrte der TV Lobberich erfolgreich in den Spielbetrieb zurück und besiegte den VfB Homberg. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Der TV Lobberich siegt nach langer coronabedingter Spielpause im Kreispokal sowie in der Oberliga gegen Homberg. Am Dienstag könnte das nächste Spiel gegen Borussia anstehen.

Es war drei Monate her, dass der TV Lobberich sein letztes Pflichtspiel bestritt. Coronabedingt fiel im Anschluss jedes Spiel des TV aus. Nun standen am Wochenende gleich zwei Partien an: Am Freitagabend ging es los mit einem Pokalspiel auf Kreisebene, bei dem der TV Lobberich gegen Bezirksliga-Spitzenreiter VT Kampen einen 28:24-Arbeitssieg einfuhr. „Auch wenn wir wirklich nicht gut gespielt haben, war dieses Spiel für uns sehr wichtig“, betonte der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke und fügte an: „Wir mussten wieder unseren Rhythmus finden und das hat uns für die Meisterschaft geholfen.“

Denn auch die Rückkehr in den Ligabetrieb verlief am Sonntag erfolgreich: In einer sehr torreichen Partie gewann der TV Lobberich am Ende mit 36:29 (22:15) gegen den VfB Homberg. Beide Teams lieferten sich in den ersten Minuten einen offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften zunächst sehr wenig Wert auf ihre Deckungsaufgaben legten. „Wir haben das wirklich schlecht gemacht und in der Abwehr überhaupt keinen Zugriff bekommen“, ärgerte sich Liedtke. Auf diese Art und Weise konnte es keineswegs weiter gehen. Liedtke stellte auf eine offensivere 5:1-Deckungsvariante um, womit die Gäste fortan Probleme zeigten.

Info Von Eycken als bester Werfer des TV Lobberich Die Torschützen des TV Lobberich Jan-Christopher von Eycken (6/2), Florian Mähler (5), Benedikt Liedtke (5/1), Richard Pasch (4), Lennard Greven, Walter Mattes, Alexander Hankmann (je 3) Bennett Hoffmanns, Felix Himmel, Tim Falk (je 2) und Fynn Mannheim.

Richard Pasch führte im Mittelblock geschickt Regie und dirigierte seine Deckung lautstark. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und Lobberich setzte sich mehr und mehr ab. Insbesondere das Tempospiel aus der Abwehr heraus wurde zu einer echten Waffe der Gastgeber.

Die Hausherren ließen auch nach dem Seitenwechsel nicht nach und vergrößerten ihren Vorsprung bis auf zehn Tore. Erfreulich dabei war die Leistung von Felix Himmel, der auf der halblinken Rückraumposition für Furore sorgte. Es war sein erstes Spiel nach der Fußverletzung, die er sich im Hinspiel in Homberg zuzog. Erst zehn Minuten vor dem Abpfiff ließ die Konzentration beim TV Lobberich ein wenig nach. Der Erfolg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr, der VfB Homburg konnte nicht mehr entscheidend herankommen.