Neue Ausstellung in Mönchengladbach : Fotografien eines geheimnisvollen Hobbies

Mönchengladbach Im 5 Pointz in Rheydt zeigt Streetart-Künstler Niklas Merken bis Ende Februar Fotos seines Hobbies. Für ihn sind sie die perfekte Verbindung zur Sprayerkunst.

Während es nebenan mit dem Hip-Hop weitergeht, erklärt Niklas Merken sich und seine Wände, die er im Jugendprojekt mit der für ihn typischen Streetart verziert hat: Leuchtende Farben breiten sich schwingend aus. Eingefügt sind abstrakte Elemente. Davor hängen – und das ist neu für Merken – Fotografien. Aber auch diese haben mit Graffiti zu tun. Für ihn sind sie die perfekte Verbindung zur Sprayerkunst. Merken war dort unterwegs, wo gesprayt wird, nahm die Dosen und ihre Benutzer auf, er fotografierte den Entstehungsprozess von legalen Wandgraffiti beispielsweise am Cityhaus in Rheydt. Die Fotografien sind in kleinen Serien präsentiert. Eine davon besteht aus Fotografien aus der Dunkelheit – ein Verweis auf die häufig nächtlichen, weil illegalen Sprayaktionen.

Niklas Merken selbst ist auch nur als legaler Sprayer unterwegs. Das Graffitivirus hat den 22-jährigen Mönchengladbacher schon 2016 erwischt. In Kontakt gekommen mit der Straßenkunst, die sich so oft zwischen Legalität und Illegalität bewegt, ist er durch ein Projekt seiner Schule, dem Gymnasium Am Geroweiher. Sehr intensiv befasst er sich mit Graffiti während seiner Beteiligung an dem Projekt Halls of Fame in Mönchengladbach. Der als Kaufmann im E-Commerce ausgebildete Streetartist gibt mittlerweile eigene Workshops und bemalt gegen Honorar Wände. „Graffiti ist für mich der richtige Ausdruck, das richtige Medium“, erklärt Merken.