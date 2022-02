Verkehr in Mönchengladbach : Wo der Flughafen in den Top Ten rangiert

Mönchengladbach Am Gladbacher Airport sind trotz Pandemie neue Arbeitsplätze entstanden. Gemessen an der Zahl der Starts und Landungen schnitt er 2021 vergleichsweise gut ab.

Die Pandemie hat sich auf die Starts und Landungen am Mönchengladbacher Flughafen in gegensätzlicher Weise ausgewirkt. Einerseits nahm die Zahl der Flugbewegungen mit 47.190 um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Andererseits bescherte auch diese Zahl dem Airport an der Grenze zu Willich einen Platz in den Top Ten der deutschen Flughäfen. Die Zahl der Arbeitsplätze in den Unternehmen auf dem Areal ist nach Angaben der Flughafengesellschaft in 2021 gewachsen.