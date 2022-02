„Karnevalsorden der Oberbürgermeisterin“ übergeben : Kölner Dreigestirn besucht Impf-Station

Eine Mitarbeiterin erklärt dem Kölner Dreigestirn, "Jungfrau Gerdemie" (Björn Braun, l-r), "Prinz Sven I." (Sven Oleff) und "Bauer Gereon" (Gereon Glasemacher) in der Apotheke des Impfzentrums in der Lanxess Arena an einer mit Wasser gefüllten Flasche die Dosierung von Impfstoff. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Das Kölner Dreigestirn war vor kurzem selbst mit Corona infiziert. Nun hat es eine Impf-Station besucht. Die Oberbürgermeisterin verlieh außerdem einige Karnevalsorden.

Der Prinz schaut nach den Piksern: Das Kölner Dreigestirn hat eine Impf-Station in Köln besucht. Prinz, Bauer und Jungfrau machten am Samstag zusammen mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ihre Aufwartung an der Kölner Lanxess-Arena. Anlass: Reker überreichte einigen Kölnerinnen und Kölnern, die sich im Kampf gegen die Pandemie besonders engagieren, stellvertretend den „Karnevalsorden der Oberbürgermeisterin“. Auch das Dreigestirn verlieh im Impfzentrum Karnevalsorden an Helfer.