Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach : 13-Jährige wird vermisst

Die Polizei fragt: Wer hat dieses Mädchen gesehen? Foto: Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Mädchen kehrte am Dienstag, 20. September, nach der Schule nicht nach Hause zurück. Es lebt in einer Wohngruppe in Mönchengladbach.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermisst gemeldeten Soey W. Die 13-Jährige kehrte am Dienstag, 20. September, nach der Schule nicht nach Hause zurück. Sie lebt in einer Wohngruppe in Mönchengladbach.

Das Mädchen ist circa 1,73 Meter groß, etwa 70 Kilogramm schwer und hat schulterlange, hellbraune Haare. Als es zuletzt gesehen wurde, trug es Nike Turnschuhe, blaue zerrissene Jeans, einen weißen Pullover von Nike und eine schwarze Daunensteppweste.

Die 13-jährige Soey W. war schon mehrfach als vermisst gemeldet worden. Zuletzt war sie war am 14. August nicht zu ihrer Unterkunft zurückgekehrt, davor am 22. Mai nicht. Damals hatte es Hinweise gegeben, dass sie sich im Raum Krefeld aufhalten könnte. Dieses Mal gibt es eine Anhaltpunkte, wo sie sein könnte.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Soey W. machen?

Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.

(RP)