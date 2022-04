Fotos aus Mönchengladbach : Schicken Sie uns Ihre schönsten Frühlingsbilder

So blüht das Blumenfeld aus Narzissen und Tulpen an der Hardterbroicher Straße. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Die Natur blüht auch in Mönchengladbach auf. Unsere Leser sind jetzt aufgerufen, die Blumenpracht im Stadtgebiet zu fotografieren.

Ostern , von Christen als Fest der Auferstehung gefeiert, mag vorbei sein. Doch in der Natur geht das neuerliche Aufblühen nach dem Winter weiter – zum Beispiel an einem Blumenfeld aus Narzissen und Tulpen an der Hardterbroicher Straße. Einem Teil solcher Pracht ist nur ein Augenblick vergönnt: Die Kirschblüte wird schon bald wieder aus der Stadt verschwunden sein. Doch als Ganzes macht sich die Natur nun auf einen längeren Weg des Wachsens, Sprießens und Prangens. Genießen wir es, so lange der Vorrat reicht!

Wo sehen Sie aktuell den Frühling aufblühen? Schicken Sie uns Ihre Bilder per Mail (Betreff: „Frühling in Mönhengladbach“) an aktionen.mg@rheinische-post.de. Bitte schreiben Sie dazu, wo das Bild aufgenommen wurde – und, wenn Sie es wissen, welche Blumen fotografiert wurden. Vergessen Sie dabei bitte nicht, den Namen mitzuschicken. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir mit den Angaben in den kommenden Tagen in der Zeitung und online.