Leverkusen blüht auf : Japanischer Garten – ein Traum in Rosa

Willkommen in Japan – das Tor zu dem 15.000 Quadratmeter großen exotischen Pflanzenparadies ist geöffnet. Foto: RP/Bernd Bussang

Leverkusen Die Zeit der Kirschblüte läutet den Frühling ein. In Japan wie bei uns. Ein Spaziergang im Japanischen Garten gehört da fast schon zum Pflichtprogramm. Das Kleinod der Gartenkunst so dicht an Europas größtem Chemiepark ist ein Unikum. Siehe auch unsere Bilderstrecke.