Neue Ausstellung in der Citykirche : Von Goldenen Kälbern und Sternexplosionen

Mönchengladbach Künstler Dieter Ferdinand Paule stellt Skulpturen und Gemälde in der Citykirche aus. Sie passen thematisch ideal zum Osterwochenende.

Am Dienstagabend wurde die Ausstellung des Künstlers in der Citykirche eröffnet. Das Kalb aus vergoldetem Holz ist als künstlerisches Werk eher die Ausnahme in der Ausstellung, die von Gemälden dominiert wird. Eine Vielzahl von Bildern gehört zu der Reihe „Verschränkung“, die in den letzten Jahren entstanden ist.

Auch wenn das Goldene Kalb eine Ausnahme darstellt, das Gold ist ein verbindendes Element auch in Paules Gemälden. Paule hat sich intensiv mit Astronomie und Quantenphysik beschäftigt, Ideen, die in seinen Gemälden Niederschlag finden. „Ich gehe zu der Entstehung von Gold zurück“, erklärt Paule. „Gold entsteht bei der Kollision von Neutronensternen. Bei der Geburt eines so wertvollen Stoffes wie Gold müssen also zwei Sterne sterben.“ Für Christoph Simonsen stellt diese Überlegung die Klammer zur Karwoche dar, die zum Osterfest führt. „Der Sterbeprozess führt zu Neuem“ – was die Gläubigen in der Karwoche feiern. „Die Ausstellung ist hier am richtigen Ort“, stellte Simonsen fest. „Die Kirche ist ein geeigneter Ort, Menschen zu berühren und die Sphäre des Sinnlichen zu entdecken.“