Mit Aufschrift „Maskenfreie Zone“ : Unbekannte hängen Banner illegal an Brücke in Mönchengladbach

Unbekannte hängen Banner illegal an Brücke in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Plane war notdürftig mit Kabelbindern an der Fußgängerbrücke über der Kaldenkirchener Straße befestigt. Wieso die Aktion illegal ist und wie die Stadt reagiert hat.

Es hing nur wenige Tage, und war so unnötig wie gefährlich. „Maskenfreie Zone“ stand auf einem Banner, das an der Fußgängerbrücke über die Kaldenkirchener Straße angebracht wurde. Die Versalien auf der dunkelgrünen Plane waren mit gelber Sprühfarbe geschrieben, das Banner notdürftig mit Kabelbindern an dem Brückengeländer direkt über der Fahrbahn in Richtung Stadteingang angebracht.