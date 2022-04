Impressionen aus Wermelskirchen : Schicken Sie uns Ihre schönsten Frühlingsfotos

Kirschblüte in Wermelskirchen an der Königstraße Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen Knapp einen Monat nach offiziellem Frühlingsbeginn und der zwischenzeitlichen Rückkehr des Winters entwickelt die Natur in diesen Tagen ihre volle Pracht.

Warum aber lange Wege in Kauf nehmen, um beispielsweise in Bonn die Kirschblüte zu bestaunen, wenn sich ein ähnlich buntes Bild zum Beispiel auch an der Königstraße in Wermelskirchen bietet ? Wo verstecken sich ähnliche Boten des Frühlings ?