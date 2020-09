Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Mönchengladbach - Wer wird Oberbürgermeister?

Mönchengladbach In Mönchengladbach gibt es eine Stichwahl um die Nachfolge des bisherigen Oberbürgermeisters Hans Wilhelm Reiners (CDU). Das Ergebnis des Abends finden Sie hier.

In einer ganzen Reihe von Städten in NRW heißt es für die Oberbürgermeister-Kandidaten: nachsitzen. Wer sich nicht gleich im ersten Durchgang die absolute Mehrheit holte, muss sich am 27. September einer Stichwahl stellen. Manche gehen dabei als Favoriten in die zweite Runde. Manche mit zitternden Beinen.

Ihre Stimme abgeben durften alle Deutsche und Staatsangehörige der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Es ist die einzige Wahl, bei der demnach auch einige Unter-18-Jährige abstimmen dürfen. Wer im Rat Bei der Kommunalwahl am 13. September hat die CDU 26 Sitze, die SPD 20 Sitze, die Grünen 16 Sitze, die AfD fünf Sitze, die FDP vier Sitze, die Linke drei Sitze und „Die PARTEI“ 2 Sitze geholt im neuen Stadtrat. Das macht insgesamt 76 Sitze, für die Mehrheit braucht es demnach 39 Sitze im Stadtrat. Die Groko aus CDU und SPD könnte weiter regieren (46 Sitze), Schwarz-Grün (42 Sitze) kann eine Mehrheit bilden, oder aber die SPD arbeitet mit Grünen und FDP (40 Sitze) in einer Ampel oder mit Grünen und den Linken (39 Sitze) in einem Rot-Grün-Rot-Bündnis zusammen. Bisher hat sich niemand festgelegt, die Verhandlungen sind aber im vollen Gange. Alles, was Sie sonst noch zur Stichwahl in Mönchengladbach wissen müssen, lesen Sie hier.