Karneval in Mönchengladbach: Das Prinzenpaar verewigt sich an der Narrensäule

Stadtmitte Am Fuße des Abteibergs steht seit 1985 die Säule, die an die Prinzenpaare erinnert. Nun durften auch Prinz Dirk I. und Niersia Martina ihr Namensschild enthüllen.

Es ist ein Moment, der für immer bleiben wird. Am Fuße des Abteibergs hat das Prinzenpaar Dirk I. und Niersia Martina sein Namensschild an der Narrensäule enthüllt. "Wir sind stolz, dass unsere Namen nun darauf stehen", sagte der Prinz. Seit 1985 werden die Namensschilder dort angebracht und erinnern an die närrischen Regenten. Damit ist die Stehle auch ein Stück Stadtgeschichte. "Ich hoffe, dass es so etwas auch einmal für die Kinder geben wird", sagt Kinderprinzessin Lara I. Der MKV-Ehrenvorsitzende Bernd Gothe rief daraufhin die Menge: "Der Entwurf liegt schon auf meinem Schreibtisch!" Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners versprach daher: "Die Baugenehmigung für diese Säule bekommen wir hin." Nun warten die Karnevalisten darauf, dass dieses Versprechen Wirklichkeit wird.