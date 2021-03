Goldhochzeit in Neuss : Die Schlaaks – ein Jubelpaar mit Karneval im Herzen

Neuss Hannelore und Manfred Schlaak feiern am 22. März ihre Goldhochzeit. Zur Feier lädt das Jubelpaar aber erst im Mai ein, zum Termin der kirchlichen Trauung.

Für Karnevalisten ist Aschermittwoch normalerweise alles vorbei, nicht so für Hannelore und Manfred Schlaak. Beide waren sich am 2. November 1969 zum ersten Mal begegnet, um sich zu „beschnuppern“, denn sie sollten und wollten als Prinz Karneval und Novesia in der Session 69/70 die Neusser Narren repräsentieren. „Danach haben wir gesagt, wir bleiben zusammen“, sagt Schlaak. Schon im April des gleichen Jahres verlobten sich die Tollitäten und heirateten am 22. März 1971.