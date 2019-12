Auf dem Maarplatz : Geneickener feiern ihren Weihnachtsbaum

Geneicken Förderung der Quartiersarbeit unterstützt auch die Veranstaltung auf dem Maarplatz.

Passend zum 15-jährigen Bestehen konnte die Bürgerinitiative Geneicken große Erfolge einheimsen. Nachdem ihr Trödelmarkt „MaarKram“, die Einweihung des Bücherschranks auf dem Maarplatz und das traditionelle Sommerfest, das „Tuckelfest“, in diesem Jahr so gut ankamen, wird ihre Quartiersarbeit nun erstmalig von der Stadt Mönchengladbach gefördert. Für die Veranstaltung am Wochenende bedeutete das neue Möglichkeiten: Auf dem Maarplatz gab es eine Weihnachtsfeier, die rein auf Spendenbasis funktionierte.