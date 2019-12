Eine Runde weiter : Smets überzeugt bei „The Voice Senior“

Mönchengladach/Berlin Die 68-jährige Gladbacherin sang in der ersten Runde eine Arie. Jetzt ist sie im Team von Coach Sasha.

Zwei Sessel drehten sich, während die in Windberg wohnende Smets sang: Alec Völkel und Sascha Vollmer von „The Boss Hoss“ und Sänger Sasha baten die Sporanistin jeweils darum, in ihr Coaching-Team einzutreten. Am Ende entschied sich Smets für Sasha. „Das war reines Bauchgefühl“, sagt Smets. Ursprünglich hatte die 68-Jährige auf Yvonne Catterfeld oder Michael Patrick Kelly gehofft – wegen Catterfelds fundierter Gesangsausbildung und Kellys Erfahrungen als Mönch in einem katholischen Kloster in Frankreich. Doch beide Jury-Mitglieder bedienten den Buzzer am Sonntag nicht. „Ich habe mich nicht umgedreht, weil das Musikgenre natürlich schwer ins Finale zu bringen ist, weil es nicht so populär ist wie Popmusik oder Ähnliches ist“, sagte Kelly in der Show. „Aber das war ein wunderschöner Song und unfassbar schön gesungen.“