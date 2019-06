Verkehrsberuhigung in Mönchengladbach : Spitze Straßenecken in Geneicken werden stumpf – und sicherer

Mönchengladbach Die Bürgerinitiative Geneicken hat lange für Verkehrsberuhigung gekämpft. Nun hat die Stadt Pläne erarbeitet, wie das funktionieren kann.

Spitze Winkel führen zu Spitzengeschwindigkeiten – so sehen es zumindest die Planer der Stadtverwaltung und etliche Anwohner in Geneicken an den Einmündungen der Maarstraße und Beckersstraße in die Schlossstraße. Um die Abbiegegeschwindigkeit von Autos an diesen spitzwinkligen Ecken zu verringern, sollen die Einmündungen umgestaltet werden, um „möglichst rechtwinklig“ zu werden und die „Querungslänge für Fußgänger“ zu verkürzen. So beschrieb die Stadt den Plan in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Süd. Zu Großbaustellen dürften die beiden Einmündungen nicht werden. Denn um Geld und Zeit zu sparen, will die Stadt sie mit Verkehrsinseln abstumpfen. Das Tempo auf der Geneickener Straße sollen Markierungen auf dem Teilstück zwischen Dohler und Heppendorfstraße drosseln. Die Planer möchten auf den Straßenseiten abwechselnd Stellplätze einzeichnen und Engstellen schaffen. Ausweichbereiche für Begegnungsverkehr soll es auch geben, damit selbst Lkw und Pkw aneinander vorbeikommen. Ähnliche Pläne für die Heppendorfstraße: Die sei mit durchschnittlich 7,50 Meter ziemlich breit, das Parken sei ungeregelt, so der Befund der Planer. Darum sollen nun die Tempo-30-Zone rund um die Salierstraße auf Heppendorf- und Askanierstraße ausgedehnt sowie Parkplätze auf der Heppendorfstraße markiert werden. Diese engen die Fahrbahn ein. Vier Bushaltestellen in dem Straßenzug werden barrierefrei umgebaut.