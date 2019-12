Zusammenkunft in Mönchengladbach : Deutsch-Chinesischer Wirtschaftstag im Borussia-Park

Mönchengladbach Am Dienstag geht es um die Entwicklung des chinesischen Fußballmarktes, Chinas Bestreben, eine Sportmacht zu werden, und um den digitalen Wandel der Wirtschaft in Deutschland und China.

(RP) Im Borussia-Park treffen sich am heutigen Dienstag Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Sport und Politik zum Deutsch-Chinesischen Wirtschaftstag. Im Kern geht es einerseits um die Entwicklung des chinesischen Fußballmarktes und andererseits um das Spannungsfeld zwischen klassischer Wirtschaft und Digitalwirtschaft. Unter den Gästen und Referenten sind unter anderem Borussias Präsident Rolf Königs, der parlamentarische Staatssekretär Günter Krings und Wang Weidong, Leiter der Wirtschaftsabteilung der chinesischen Botschaft in Deutschland. Außerdem diskutieren Fabian Ulrich, Leiter Internationale Beziehungen des DFB, Peter Hambüchen, Internationalisierungsbeauftragter Borussias und Conrad Ziesch, Projektleiter China des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin, über bilaterale Sportprojekte und Sportwirtschaft.

Weiteres Schwerpunktthema ist der digitale Wandel in der klassischen Wirtschaft in Deutschland und China. Stellt Chinas dominanter Digitalisierungskurs die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen „traditionellen Wirtschaft“ in Frage? Kann Deutschland von China lernen, welche Chancen liegen in der Zusammenarbeit?