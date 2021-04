Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 18. April) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 131,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach wieder gesunken. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Wochenende des 17. und 18. April eine gesunkene Sieben-Tages-Inzidenz gemeldet. Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegen aber im höheren zweistelligen Bereich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Insgesamt 639 Personen in Mönchengladbach waren am Sonntag, 18. April (Stand: 8 Uhr) mit dem Coronavirus infiziert. Laut Mitteilung der Stadt hat das Gesundheitsamt am Wochenende 73 neue positive Nachweise registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag aber wieder etwas gesunken. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts beliefen sich die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf 131,4.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 9142 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 8291 Personen nicht mehr infektiös. 2808 Personen waren am Sonntag in Quarantäne, davon wurden 42 im Krankenhaus behandelt – sieben weniger als noch am Freitag.

Nach Angaben des Divi-Intensivregisters wurden 13 Covid-19-Patienten am Sonntagvormittag auf den Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt, fünf unter invasiver Beatmung. Fünf von 85 Betten waren am Vormittag noch frei, also rund 5,9 Prozent.

(RP)