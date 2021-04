Wichtige Straßen in Mönchengladbach wieder frei : Zwei Staufallen entfallen

Mönchengladbach Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Theodor-Heuss-Straße ab Montag, 19. April, wieder komplett befahrbar. Ab 21. April ist auch die wegen eines Brückenabrisses gesperrte Hermann-Piecq-Anlage wieder frei für den Autoverkehr.

(dr) In den vergangenen Wochen mussten sich Autofahrer in Mönchengladbach in Geduld üben. Gleich zwei wichtige Trassen waren gesperrt, was für einige Staus sorgte. Doch jetzt verspricht die Stadt Entspannung. Am Montag, 19. April, wird die Theodor-Heuss-Straße wieder freigegeben. Einen Tag später, am 20. April gegen 20 Uhr, soll auch die Hermann-Piecq-Anlage freigegeben werden.