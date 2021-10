Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 8. Oktober 2021) : Nur noch zwei Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 222 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Lage auf der Intensivstation entspannt sich weiter. Gleichzeitig steigt die Infizierten-Zahl und somit auch die Zahl der Quarantäne-Fälle.

438 Personen sind in Mönchengladbach aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitagmorgen, 8. Oktober 2021 (Stand: 9 Uhr). Demnach sind seit dem Vortag 43 neue positive Nachweise verzeichnet worden. 581 Menschen sind derzeit in Quarantäne (Vortag: 571).

Positiv in Mönchengladbach ist hingegen die Entwicklung auf den Intensivstationen. Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 8. Oktober 2021, 10.15 Uhr) zwei Covid-19-Patienten in Gladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Keiner der Patienten muss invasiv beamtet werden. Zum Vergleich: Vergangene Woche waren es noch sieben, am Montag fünf und am Donnerstag drei Patienten. Aktuell sind 15 der insgesamt 83 Intensivbetten in der Stadt frei.