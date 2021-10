Corona im Kreis Viersen : Fast doppelt so viele Menschen in Quarantäne

Am Donnerstag wurden im Kreis Viersen 13 Neuinfektionen registriert, davon fünf an Schulen. Foto: dpa/Matthias Bein

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist am Donnerstag um fünf auf 139 angestiegen; deutlich stärker stieg die Zahl der Menschen, für die das Kreisgesundheitsamt Quarantäne anordnete: Waren am Mittwoch 75 Kontaktpersonen in Quarantäne, galt sie am Donnerstag für 149 Menschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weiterhin werden in den Krankenhäusern im Kreis Viersen vier Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon einer auf der Intensivstation.

Am Donnerstag registrierte das Kreisgesundheitsamt 13 Neuinfektionen, darunter fünf an Schulen. Betroffen sind die Paul-Weyers-Schule in Viersen-Dülken, die Franziskus-Schule in Viersen, die Primus-Schule in Viersen-Dülken (je eine Person) sowie die Robert-Schuman-Europaschule in Willich (zwei Infizierte). Acht der 13 neu Infizierten sind jünger als 20 Jahre.

Die aktuellen Infizierten-Zahlen: Viersen 40 (-1), Nettetal 23 (+3), Schwalmtal 13 (+/-0), Brüggen 9 (-1), Niederkrüchten 6 (+2), Kempen 9 (+/-0), Grefrath 11 (+/-0), Tönisvorst 7 (-1) und Willich 21 (+3).

(mrö)