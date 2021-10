Kolumne Denkanstoß : Gemeinschaft tut auch beim letzten Abschied gut

Mönchengladbach Bei immer mehr Trauerfeiern schrumpft die Zahl der Menschen, die dem Toten die letzte Ehre erweisen. Diese Erfahrung hat unser Gastautor, ein evangelischer Pfarrer in Rheydt, nicht nur im Lockdown gemacht.

Inzwischen haben wir beinahe wieder normale Bedingungen, aber mir fällt auf, dass es auch jetzt Beerdigungen gibt, bei denen fast niemand anwesend ist, höchstens einige Familienmitglieder – manchmal auf ausdrücklichen Wunsch der Angehörigen. Das gehe doch sonst niemand etwas an, heißt es. Nachbarn und Freunde sollen nicht informiert oder eingeladen werden, Traueranzeigen werden weder verschickt noch in die Zeitung gesetzt.

Natürlich hat jeder das Recht, so Abschied zu nehmen, wie er oder sie es für richtig hält. Trotzdem stellen sich mir neue Fragen: Geht da nicht Wichtiges verloren? Der Tod ist ja einer, der Beziehungen abbricht und endgültig beenden will: die Beziehung zu anderen, zu mir selbst und zu Gott. Aber Gott will dem Tod die Endgültigkeit nicht gönnen und verspricht uns Gemeinschaft mit ihm über den Tod hinaus.