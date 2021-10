Zum Thema Holocaust und Antisemitismus : Gymnasium Odenkirchen erhält 2. Preis im bundesweiten Wettbewerb

Mönchengladbach Für ihre Website über die Schicksale jüdischer Menschen aus Odenkirchen wurden die Schülerinnen des Gymnasiums Odenkirchen ausgezeichnet. Mit ihrem Projekt nahmen sie am deutschlandweiten Wettbewerb „Denkt@g“ teil.

Die Auszeichnung erhielten die Schüler für ihre im Rahmen des Projekts „We, the six million“ erstellte Website. Dort berichten sie in Blogbeiträgen, Reden, Videos und in einem Podcast über das Schicksal jüdischer Menschen aus Odenkirchen und Umgebung in der Zeit der Verfolgung durch die NS-Diktatur. „Das Erinnern kann viele Formen und Ausdrucksmöglichkeiten haben, ebenso wie es viele verschiedene Menschen gibt, die den Erinnerungsgedanken aufnehmen und weiter verbreiten“, heißt es auf der Website.