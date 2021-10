Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Eibenberger verzichtet auf CDU-Kandidatur für Landtag

Mönchengladbach Die Suche nach einem Nachfolger von Frank Boss beschäftigt die CDU noch bis Ende Oktober. Nach dem Amtsinhaber verzichtet nun auch Frank Eibenberger. Doch es sind noch einige Bewerber im Rennen um die Kandidatur.

In die CDU-Kandidatur bei der Landtagswahl im Mai 2022 kommt im Wahlkreis im Süden Mönchengladbachs Bewegung. Gut eine Woche nachdem der Abgeordnete Frank Boss seinen Verzicht auf die Kandidatur erklärt hatte, zog nun auch einer seiner Mitbewerber zurück: Der CDU-Ratsherr Frank Eibenberger tritt nun doch nicht an als Bewerber bei der Aufstellungsversammlung der Union Ende Oktober. Das teilte Eibenberger dem Kreisvorstand am Donnerstag in einer E-Mail mit. Für den Wahlkreis im Norden der Stadt gilt der Parteichef und Landtagsabgeordnete Jochen Klenner als gesetzt.

Eibenberger (44) formulierte in seinem Schreiben an den Vorstand als Beweggrund: „Wichtiger als eine persönliche Kandidatur ist die Geschlossenheit der Partei.“ Eine weitere Kampfkandidatur innerhalb des Kreisverbands würde den vor eine Zerreißprobe stellen. „Wir haben die letzten sechs Positionen mit Lagerkämpfen zugebracht, deshalb finde ich es jetzt wichtig, ein Zeichen zu setzen“, sagte Eibenberger unserer Redaktion. Er unterstützt nun die Kandidatur von Roderich Busch (27), dem Vorsitzenden der CDU im Süden. Dieser erfülle „meines Erachtens hervorragend die Anforderungen“. Busch ist aber nicht der einzige Bewerber, der Interesse bekundet hat. Auch die Wickrather Ratsfrau Vanessa Odermatt (31) hat Informationen unserer Redaktion zufolge Bereitschaft signalisiert. Ebenso zwei weitere Interessenten, die sich aber noch nicht final entschieden haben.

Zeit haben sie alle theoretisch bis zum 26. Oktober, bis zur Aufstellungsversammlung für beide Wahlkreise in der Stadthalle in Rheydt. So lange will der Kreisvorsitzende Jochen Klenner aber nicht warten, sondern vorher eine Empfehlung abgeben. „Wir wollen, dass sich am 26. Oktober eine Person den Mitgliedern zur Wahl stellt. Wir haben erlebt, dass Streit uns nicht gut tut“, sagte Klenner (42). „Das Hauptziel muss sein, diesen umkämpften Landtagswahlkreis zu gewinnen, das steht vor allen persönlichen Interessen.“