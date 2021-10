Kunst in Mönchengladbach : Einkaufstüten werden zu Leinwänden

Der in Venn wohnende Künstler Tiko Karrasch hat eine einfache brauche Papiertüte künstlerisch verziert. Die wird jetzt auf dem Biohof Brungs ausgestellt.

Tiko Tox nennt sich der zurzeit in Venn wohnende Künstler Tiko Karrasch. Als kreativer Mensch, so sagt er, sei man immer auf der Suche nach Ideen und Motiven; und beim Einkauf im Venner Biohof Brungs kam ihm der Zufall zu Hilfe: Jemand hatte seine Einkaufstasche vergessen. So wurde das im Laden Eingekaufte in einen großen Papiersack gepackt. Der Papiersack erweckte die kreative Aufmerksamkeit des Künstlers. Das feste, braune Papier erinnerte Tiko Tox an eine lederne Haut – zu gebrauchen als Leinwand.