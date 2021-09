Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 2. September) : So viele Infizierte wie zuletzt im Januar

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 398 Corona-Fälle bestätigt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Nach einem eintägigen Abwärtstrend ist die Inzidenz in Mönchengladbach wieder stark angestiegen. Aktuell sind mehr als 900 Personen in der Stadt infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Donnerstag auf 153,3 (Vortag: 127,5) und kehrt damit zurück auf das hohe Niveau vom Anfang der Woche. Die landesweite Inzidenz liegt derzeit bei 120. Der Schnitt im Bund beträgt 76,9. In NRW hat Mönchengladbach die achthöchste Inzidenz. In Wuppertal gab es in den vergangenen sieben Tagen auf die Einwohner gerechnet am meisten Neuinfektionen. Die Inzidenz dort liegt bei 252,1.