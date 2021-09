Musik in Mönchengladbach : André Spajic setzt ab 9. September Jazz-Reihe fort

Mönchengladbach Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause startet der Gladbacher Schlagzeuger und Netzwerker wieder die beliebten Konzerte Jazz@Theaterbar. Die gute Jazzmusik bleibt, aber einiges in dem Format hat sich auch geändert.

Wir erinnern uns. An Zeiten ohne Maske und ohne 3G. Damals, das ist jetzt anderthalb Jahre her, gab’s so was wie Livemusik. Jazz zum Beispiel in der Gastronomie des Theaters, die früher mal „Linol“ und heute „Theaterbar“ heißt. Der Gladbacher Schlagzeuger André Spajic hat an diesem ambienten Ort nicht nur selbst seine Besen und Drumsticks geschwungen, sondern immer auch hochkarätige Gäste zu Besuch gehabt. Die Konzerte waren meistens ausverkauft. Wir erinnern uns.