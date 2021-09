1200 Flaschen mit „Mein Wegbier“ aus Mönchengladbach : Hochschule Niederrhein braut zum Jubiläum eigenes Bier

Mönchengladbach Studierende des Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule in Mönchengladbach haben „Dein Wegbier“ gebraut. 1200 Flaschen des öbergärigen Getränks wurden hergestellt.

Das Projekt im Bachelorstudiengang Lebensmittelwissenschaften startete im Wintersemester 2020/21. „Die Idee haben wir von der Uni Bonn kopiert“, berichtet Hochschul-Sprecher Christian Sonntag. dort gab es zum 200. Bestehen der Universität einen eigenen Wein. „Die Idee fanden wir großartig, aber Wein passt von unserer Region her natürlich nicht so gut wie Bier.“ Und da es am Campus in Mönchengladbach eine eigene Braugruppe gibt, folgte wenig später der Arbeitsauftrag.

In der Entwicklungsphase bis zum Januar diesen Jahres waren außerdem noch Xenia Tsallagov und Sven Fleischer am Projekt beteiligt.

Die Studierenden hatten die Aufgabe, mehrere Rezepturen zu entwickeln und ihre Machbarkeit zu prüfen. Vier Rezepturen standen am Ende zur Wahl; eine war direkt durchgefallen: die des Brotbieres, welches Studierende schon vor längerer Zeit im Zuge eines Projektes entwickelt hatten. Bei dieser Mischung wird das Malz von allerhand frischen, aber nicht mehr vom Bäcker zu verarbeitenden Zutaten ersetzt. „Da wird das Bier in Flaschen abfüllen wollten, hatten wir aber Sorge, wie lange es haltbar sein würde. Darum schied das Rezept aus.“ Die Entscheidung fiel dann auf ein obergäriges Bier, das durch ein fruchtig-blumiges Aroma besticht. Ein echtes „vollmundiges Bier“, wie Projektleiter Georg Wittich betont.

Gebraut wurde am 12. Juli bei der Brauerei Gleumes in Krefeld. Deren Chef Antonios Arabatzis begleitete gemeinsam mit den Studierenden den Brauprozess. „Wir haben insgesamt nur eine für Brauereien verhältnismäßig kleine Menge gebraut und brauchten daher auch eine kleine Brauerei als Partner“, sagt Sonntag. „Da war Gleumes ideal.“ Nach einer knapp sechswöchigen Lagerung wurde das Bier anschließend in Duisburg bei Rheinfelsquellen in 0,3-Liter-Stubbi-Flaschen abgefüllt, die mit dem Jubiläumsbranding der Hochschule Niederrhein beklebt wurden. Der Name „Dein Wegbier“ referenziert auf den Claim „Hochschule Niederrhein. Dein Weg“ sowie auf das Jubiläumsmotto „Wegbereiterin. 50 Jahre Hochschule Niederrhein“.