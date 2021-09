Logistik in Mönchengladbach : Bündnis fordert bessere Lkw-Bedingungen bei Amazon

Am Amazon-Logistikzentrum in Rheindahlen bilden Lastwagen oft lange Warteschlangen. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Oft warten Lastwagen-Fahrer lange vor den Toren des Logistikzentrums in Rheindahlen. Das Bündnis „Fair fahren“ bemängelt dafür fehlende Einrichtungen für die Fahrer und fordert jetzt Nachbesserungen.

Das Arbeitslosenzentrum und ein Mönchengladbacher Bündnis mit dem Namen „Fair fahren“ fordert von Amazon bessere Bedingungen für wartende Lkw-Fahrer am Logistikzentrum in Rheindahlen. Dazu soll es am Donnerstag eine Aktion dort geben, bei der Vertreter des Arbeitslosenzentrums und des Bündnisses, zu dem unter anderem die Stiftung Volksverein und die Gewerkschaft Verdi gehören, mit wartenden Fahrern vor dem Zentrum über deren Bedingungen ins Gespräch kommen wollen.

Wie das Bündnis mitteilte, habe man bei Besuchen im Regiopark und bei wartenden Lkw-Fahrern in Rheindahlen „zahlreiche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz“ festgestellt: „Auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht den durchweg europäischen Lkw-Fahren der gesetzliche Mindestlohn zu, der in Deutschland rechtsverbindlich ist. Bei unseren zahlreichen Gesprächen mussten wir feststellen, dass vielfach Entlohnungsmodelle gewählt wurden, die keine korrekte Entlohnung nach dem Mindestlohn erkennen ließen.“ Bei den Fahrern handele es sich in der Regel um Beschäftigte von Speditionsunternehmen im Ausland. Vor allem aus Litauen, Ukraine und Weißrussland habe man Fahrer angetroffen.

Überdies fordert das Bündnis von Amazon bessere Bedingungen für lange wartende Fahrer. In einem Brief an dieKostenpflichtiger Inhalt Leitung des Standortes heißt es: „Mit dem Bau und der Bewirtschaftung neuer Parkflächen besteht nun für Sie Möglichkeit, auch externe Mitarbeiter mit einer dringend notwendigen Infrastruktur zu versorgen. Bitte tragen Sie dazu bei, die Behandlung von Fahrern an Ihrem Standort zu verbessern.“