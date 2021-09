Kultur in Mönchengladbach : Kunstverein MMIII zeigt berührende Installationen

Mönchengladbach Das Künstlerduo Pfeifer & Kreutzer präsentiert im Kunstverein MMIII Videoarbeiten, Soundinstallationen und überraschende kinetische Skulpturen.

In dieser Ausstellung ist der Betrachter nicht nur Betrachter, sondern zugleich Initiator: Er setzt Kunstwerke in Bewegung oder in hörbare Aktion. Eine offensichtlich durchschlagene schwere Eisenkette liegt am Boden des Kunstvereins MMIII. Hebt der Besucher je ein Ende auf und stellt sich als fehlendes Glied in die Mitte (ja, er darf das Objekt anfassen!), dann ertönt über seinem Kopf eine Stimme. Wenn er Glück hat, spricht sie eine Sprache, derer er mächtig ist.