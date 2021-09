Schutzimpfungen in Mönchengladbach : Der letzte Monat des Impfzentrums im Nordpark

Mönchengladbach In der Einrichtung werden weiterhin mittwochs bis sonntags Menschen geimpft. Zudem gibt es mobile Impfaktionen. Eine Übersicht zu den Terminen.

Das Impfzentrum Mönchengladbach startet den Endspurt. Ende September schließen alle Impfzentren in NRW – und so auch die Einrichtung im Nordpark. Anfang Februar ist dort der Betrieb aufgenommen worden. Seitdem hat das Team des Mönchengladbacher Impfzentrums mehr als 200.000 Impfdosen verabreicht.

Impfen im Impfzentrum

Impfen in den Stadtteilen

Weiter geht es auch mit den Impfaktionen außerhalb des Impzentrums. Immer samstags gibt es das Impfangebot im Minto und im ehemaligen Karstadtgebäude in Rheydt. Diese Aktionen erfolgen jeweils von 14 bis 20 Uhr. Im Minto (an der Hindenburgstraße) wird neben dem Borussia-Fanshop auf Ebene 3 geimpft. In Rheydt erfolgt die Aktion im Untergeschoss des Karstadtbaus am Markplatz, neben dem Aldimarkt.