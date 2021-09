Veranstaltungstipps in Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Tanja Saban ist Tänzerin. Sie gibt am 4. September einen Workshop in Gladbach. Foto: Florian Astoudo

Mönchengladbach Keine Ende des kulturellen Sommers in Sicht: Kunst zum Gucken und Mitmachen, Konzerte in Kirchen und im Strandkorb. Das kulturelle Angebot im Überblick.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Konzerte im Strandkorb Am Donnerstag, 2. September, 20 Uhr, kommt der Liedermacher Joris in den Sparkassenpark. Ihm folgt am Freitag, 3. September, 20 Uhr, die Mittelalter-Folk-Rock-Band Schandmaul. VNV Nation ist eine englisch-irische Future-Pop-Band, die am Samstag, 4. September, um 20 Uhr, auftritt. Am Sonntag, 5. September gibt schon um 13.30 Uhr der Sänger Pietro Lombardi ein Konzert. Am Abend um 20 Uhr bringt die Kölschrockgruppe Kasalle zum Abschluss des Strandkorbfestivals noch einmal Schwung in den Sparkassenpark.

Homage an Beuys am Abteiberg Im Beuys-Jahr widmet das Museum Abteiberg dem Ausnahmekünstler eine Ausstellung mit dem Titel „Institutionskritik: Das Museum als Ort der permanenten Konferenz“. Außerdem ist die sehenswerte ständige Sammlung zu besichtigen. Am Sonntag, 5. September ist der erste Sonntag mit freiem Eintritt. Geöffnet ist das Museum dienstags bis freitags, 11 bis 17 Uhr, und am Wochenende, 11 bis 18 Uhr.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Museum Abteiberg Abteistraße 27 Museum Schloss Rheydt Schlossstraße 508 Fohlen-Welt Hennes-Weisweiler-Allee 1 Strandkorb im Sparkassenpark, Am Hockeypark 1 Kunstfenster Rheydt, Hauptstraße 125 Kletterkirche, Nicodemstraße 36 BIS-Zentrum für Offene Kulturarbeit, Bismarckstraße 97-99 Kunstverein MMIII, Künkelstraße 125 (Anfahrt: Siemensstraße 40-42) Volkshochschule Mönchengladbach, Telefon 02161 256400 Galerie Drei, An der Stadtmauer 6 Atelier Fellner, Kamphausen 171, 41363 Jüchen St. Helena Rheindahlen, Sankt-Helena-Platz 11 Citykirche, Kirchplatz 14 Alte Schule Sasserath, Sasserath 15 Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach e.V., Lüpertzender Straße 69 Sporthalle des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums, Abteistraße 17

Neue Auftraggeber Zur Kunstaktion von Ruth Buchanan „Ein Garten mit Brücken“ lädt das künstlerisch-soziale Projekt der Neuen Auftraggeber am Freitag, 3. September, 14 bis 17 Uhr, zum Wildpflanzenworkshop mit Caroline Pekle ein. Im Garten des Arbeitslosenzentrums wird an der Entwicklung eines Gemeinschaftsgartens am Abteiberg gearbeitet. Am Samstag, 4. September, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, bietet die Tänzerin Tanja Saban in der Sporthalle des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums einen Bewegungsworkshop für Menschen ab 14 Jahre an, in dem die körperliche Wahrnehmung erforscht wird. Die Workshops sind kostenfrei. Anmeldungen unter schaum@neueauftraggeber.de.

Schätze im Schloss Die Sammlung des Museums Schloss Rheydt zeigt Schätze aus den letzten Jahrhunderten. Geöffnet an Werktagen, 11 bis 17 Uhr, und am Wochenende, 11 bis 18 Uhr. Die Apero-Art am Donnerstag, 2. September, 19 bis 21 Uhr, lädt zu freiem Malen mit Martina Noetzel ins Schloss Rheydt ein. Die Kosten betragen 20 Euro, Material und ein Getränk sind darin enthalten. Anmeldungen unter Ruf 02166 9289015 oder 02166 9289011.



Fohlen-Welt Alles Wissenswerte über die Borussen finden Fußballfans in Borussias Vereinsmuseum. Geöffnet ist das Museum von Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen,10 bis 16 Uhr. Der letzte Einlass ist jeweils 45 Minuten vorher.

Klassik in St. Helena Orgel trifft Bratsche am Sonntag, 5. September, 17 Uhr, in St. Helena. Der Solo-Bratscher der Niederrheinischen Sinfoniker, Albert Hametoff, und Kantor Reinhold Richter an der Orgel spielen Werke von Telemann, Eccles, Bartmuss, Hindemith.

Jazz im Kaff Am Sonntag, 5. September, 17 Uhr, spielt das Night Train Jazz Trio draußen vor der Alten Schule Sasserath. Es ist der Ersatztermin für das wegen Starkregens abgesagten Konzerts am 4. Juli. Gekaufte Eintrittskarten bleiben gültig. Infos unter info@kunstimkaff.de oder unter Telefon 02166 942888.

Konzert im BIS Am Freitag, 3. September, 19.30 Uhr, serviert das Niederrhein-Duo Rob Collins&Paddy Boy ein buntes Coverprogramm im Villengarten des BIS-Zentrums. Die Karten gibt es unter www.bis-zentrum.de.

Kunst in der Kletterkirche „Momente“ heißt die Ausstellung von Schwarz-Weißfotografien des Mönchengladbacher Künstlerduos Link & Kress in der Kletterkirche. Bis Oktober sind 37 Fotografien und eine eigens für den Ort konzipierte Arbeit im Großformat zu entdecken. Die Kletterkirche ist dienstags bis freitags von 12 bis 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Instawalk-Fotos im Kunstfenster Die kleinste Galerie der Stadt zeigt noch bis 5. September „best of instawalk polaroids“ von Hannah von Dahlen und Lara Valsamidis. Die Fotos aus der „Miniatur-Perspektive“ auf Mönchengladbach sind an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag im Kunstfenster Rheydt an der Fassade des Hauses Hauptstraße 125 zu betrachten.

Schreibmarathon Wie man einen Roman in einem Monat verfasst, lehren Nadine und Ansgar Fabri in einem Online-Vorbereitungskurs der Volkshochschule Mönchengladbach am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, jeweils 11 bis 14 Uhr. Die Kosten betragen 32 Euro. Information und Anmeldung unter vhs-mg.de oder Telefon 02161 256400.

Ausstellung „Zeugen der Arbeit“ Bis 30. September ist die Sommerausstellung „Zeugen der Arbeit“ im Kamphausener Atelier der Bildhauerin Renate Fellner zu sehen. Die Künstlerin zeigt Skulpturen und Studien mit Handschuhen. Besichtigungen nach Vereinbarung unter Telefon 02166 603775 oder fellnerrenate@web.de.

Mischpoke und die Post Der Künstlerverein Mischpoke hat ein neues altes Gebäude für eine Gruppenausstellung mit 26 Künstler aller Sparten der bildenden Kunst gefunden: die ehemalige Hauptpost am Bismarckplatz. Die Ausstellung wird am Freitag, 3. September, 18 bis 22 Uhr eröffnet. Am 4. und 5. September ist sie von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Karnevalsmuseum Im Alten Zeughaus, Weiherstraße 2, ist am Sonntag, 5. September, 11 bis 14 Uhr, das Karnevalsmuseum geöffnet.

Stadt-Land im EA 71 Die Fotografin Ingrid Filipczyk aus Kempen und die Malerin Sonia Ruskov zeigen ihre Blick auf das Gegensatzpaar Stadt und Land. Die Ausstellung ist bis 12. September, samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr im Projektraum EA 71 geöffnet.