Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 19. November 2021) : Inzidenz steuert auf die 200er-Marke zu

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 492 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mönchengladbach So viele Neuinfektionen an einem Werktag hat es zuletzt vor sieben Monaten gegeben. Die Inzidenz steigt infolgedessen weiter an. Eine Übersicht zu den aktuellen Zahlen.

123 Neuinfektionen seit dem Vortag meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 19. November 2021 (Stand: 9 Uhr). Das sind sogar mehr, als noch am Donnerstag gemeldet wurden (108 Neuinfektionen) – und das war schon ein Wert, der im vergangenen halben Jahr einen neuen Rekord aufstellte. Dieser wurde jetzt übertroffen. Denn zuletzt Mitte April wurden an einem Werktag mehr Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet (136 neue Corona-Fälle am 15. April 2021). Ähnlich hohe Werte gab es sonst nur kumuliert für ein Wochenende.

Aktuell infiziert sind der Meldung nach 898 Mönchengladbacher (Vortag: 843). In Quarantäne befinden sich derzeit 1033 Personen (Vortag: 981).

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Freitag wieder an, liegt nun bei 189,5. Wenn auch in den kommenden Tagen weiter viele Neuinfektionen gemeldet werden, wird wohl der bisher höchste gemeldete Inzidenzwert für die Vitusstadt (199,5 am 27. August 2021) übertroffen. In NRW ist das bereits der Fall. Der Sieben-Tage-Wert liegt bei 200,9. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 340,7.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 19. November 2021, 11.15 Uhr) in Mönchengladbacher Krankenhäusern 16 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Fünf davon werden invasiv beatmet. Am Donnerstag lagen noch 15 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Dort sind aktuell sieben der aktuell 82 zur Verfügung stehenden Betten frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 19,51 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) ist bei 15.753 Mönchengladbachern eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. 14.604 Personen gelten als nicht mehr ansteckend. 251 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In der Statistik der Stadt sind Kostenpflichtiger Inhalt die jüngsten Todesfälle im Caritaszentrum Neuwerk nicht berücksichtigt. Zwei mit Corona infizierte Bewohner sind am Mittwoch (einer morgens, einer abends) gestorben. Die Todesfälle sind am Mittwoch und Donnerstag bekannt geworden.

(capf)