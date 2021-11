Corona in Mönchengladbach : Stadt sagt mobile Impfaktionen ab, CDU fordert Fortsetzung

Mönchengladbach Im Gladbacher Minto und im Rheydter Karstadtgebäude soll es vorerst keine Angebote mehr geben, sich ohne Terminvereinbarung gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Das stößt auf Kritik.

Die geplanten Impfaktionen im Gladbacher Einkaufszentrum Minto und im Rheydter Karstadtgebäude am 20. und 27. November sind abgesagt worden. „Aufgrund der großen Nachfrage und auch des beginnenden Weihnachtsgeschäfts ist eine Sicherstellung der Abstände und des Hygienekonzeptes in den Einkaufszentren nicht mehr möglich“, begründete die Stadtverwaltung diesen Schritt. Geimpft wird an diesem beiden Tagen aber im Impfzentrum im Nordpark. Dort können sich laut Stadt ohne Terminvereinbarung Menschen immunisieren lassen, „die ihre Grundimmunisierung vervollständigen müssen und Personen, die eine Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten benötigen – insbesondere im Alter ab 70 Jahren“. Kapazitäten für „eine vorzeitige Booster-Impfung (vor Ablauf von sechs Monaten)“ seien derzeit nicht vorhanden.

Bei den jüngsten Aktionen in den beiden Stadtzentren, bei denen sich Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung immunisieren lassen konnten, hatte es vorigen Samstag Kostenpflichtiger Inhalt lange Warteschlangen am Karstadtgebäude in Rheydt und am 6. November auch großen Andrang an der Impfstelle im Gladbacher Minto gegeben. In Rheydt waren 686 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, im Minto 584. Vor allem im Minto sei es bei großem Andrang und bei mehr Shopping-Publikum in dem Center nicht möglich, die Sicherheitsabstände einzuhalten, erklärte ein Sprecher der Stadt gegenüber unserer Redaktion. Ob Termine in Rheydt noch einmal möglich seien, darüber werde noch nachgedacht.